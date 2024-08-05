Агент: уверен, что переход Жорже Фернандеша в «Спартак» состоится

Футбольный агент Секу Траоре, представляющий интересы центрального защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, выразил уверенность в переходе своего клиента в «Спартак».

«Да, переход Жорже Фернандеша в «Спартак» возможен. Клуб заинтересован, и мы ведём переговоры. Я уверен, что сделка состоится», — сказал Траоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Фернандес выступает за «Виторию Гимарайнш» с 2020 года. В минувшем сезоне центральный защитник провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

После двух матчей чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице.