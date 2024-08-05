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В «Пари НН» отреагировали на судейский скандал в матче с «Динамо» Мх

В «Пари НН» отреагировали на судейский скандал в матче с «Динамо» Мх
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о призывах провести разбирательство по итогам матча с махачкалинским «Динамо» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Согласен с тем, что, если есть вопросы, обязательно нужно их задавать. Всегда, когда у нас есть вопросы, мы их задаём. Но в ситуации, когда мы видим, что сами недотянули, у самих есть какие-то ошибки, разбираемся внутри. В частности, после матча с «Рубином», который прошёл совсем недавно, у наших болельщиков и футбольных функционеров были вопросы в отношении того, как судилась эта игра. Я не берусь комментировать, это не моя роль — говорить, много было ошибок или мало, этим должны заниматься специалисты.

Если махачкалинское «Динамо» обращается в соответствующие инстанции, они имеют на это право. Мы со своей стороны тоже зафиксировали несколько моментов в нашу сторону. Но повторюсь, что мы не имеем права говорить однозначно, что они были направлены против нас. Мы обязательно внутри обсудим — если они как-то повлияли на качество игрового процесса, тоже будем обращаться в ЭСК», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

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