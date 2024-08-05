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Канчельскис: у сборной России выбора нет. Находим соперников — уже хорошо

Канчельскис: у сборной России выбора нет. Находим соперников — уже хорошо
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал выбор возможных соперников сборной России в ближайших товарищеских матчах. Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина сыграет со сборными Вьетнама и Таиланда.

«В данной ситуации у сборной России есть выбор? У нас нет выбора. С любыми сборными играть будет хорошо. Я видел сборную Вьетнама — неплохая команда. Они много чего взяли от советского футбола и школ. Много с постсоветского пространства работает специалистов в местных клубах. Думаю, что будет интересно. Таиланд я не видел, ничего про них не скажу.

В любом случае эти игры нужны. Нельзя застаиваться. Мало ли что может произойти и поменяться в ближайшие год-два. Хочется в это верить. Нужно быть готовыми. То, что мы находим соперников — уже хорошо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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