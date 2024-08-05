Геркус: Вьетнам и Таиланд — интересные соперники для сборной России

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном проведении товарищеских матчей сборной России с национальными командами Таиланда и Вьетнама.

«Мне кажется, что сборные Вьетнама и Таиланда — это интересные соперники для сборной России. Почему? Вьетнам выше в рейтинге ФИФА, чем Эстония и Латвия, а Таиланд выше Казахстана», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.