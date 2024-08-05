«Спартак» может приобрести защитника «Галатасарая» за € 10 млн

Московский «Спартак» продолжает вести переговоры с «Галатасараем» по трансферу 25-летнего левого защитника Деррика Кёна. Об этом сообщает Transfer Web.

По сведениям источника, «Галатасарай» запросил у красно-белых € 10 млн. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» предложил за трансфер Кёна € 8 млн. Но турецкий клуб отказался продавать защитника за эту сумму.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.