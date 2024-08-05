Лукас Вера: первое тату набил в 14 лет — родители меня чуть не убили!

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал о своих татуировках.

— Сколько у тебя татуировок?

— Не знаю. Куча, ха-ха! Каждый раз, приезжая в Аргентину, я иду набивать себе новое тату. Уже сбился со счёта, сколько их.

— В каком возрасте сделал первое?

— В 14 лет набил морду тигра на спине.

— Как отреагировали родители?

— Чуть меня не убили, ха-ха! Говорили: мальчишка, школьник, ты ещё даже не профессиональный футболист. Конечно, им это не понравилось. Но пришлось смириться, — рассказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда. Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).