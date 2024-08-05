Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Вера: первое тату набил в 14 лет — родители меня чуть не убили!

Лукас Вера: первое тату набил в 14 лет — родители меня чуть не убили!
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал о своих татуировках.

— Сколько у тебя татуировок?
— Не знаю. Куча, ха-ха! Каждый раз, приезжая в Аргентину, я иду набивать себе новое тату. Уже сбился со счёта, сколько их.

— В каком возрасте сделал первое?
— В 14 лет набил морду тигра на спине.

— Как отреагировали родители?
— Чуть меня не убили, ха-ха! Говорили: мальчишка, школьник, ты ещё даже не профессиональный футболист. Конечно, им это не понравилось. Но пришлось смириться, — рассказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда. Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

Материалы по теме
«Были разговоры про «Зенит», а в «Динамо» и «Локо» не отпустили». Трансфер, который удивил
Эксклюзив
«Были разговоры про «Зенит», а в «Динамо» и «Локо» не отпустили». Трансфер, который удивил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android