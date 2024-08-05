«Аль-Иттихад» и «Нант» проявляют интерес к защитнику «Локомотива» Митаю — Ora News RTV

Саудовский «Аль-Иттихад» и французский «Нант» интересуются защитником «Локомотива» и сборной Албании Марио Митаем. Об этом сообщает Ora News RTV.

По информации источника, клубы пока не направляли официальные предложения в «Локомотив». Сообщается, что переговоры с красно-зелёными о переходе игрока будут непростыми. При этом источник ожидает, что у «Аль-Иттихад» будет больше шансов заполучить игрока из-за финансовых возможностей клуба.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.

В новом сезоне Митай принял участие в двух матчах «Локомотива», в которых отметился одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.