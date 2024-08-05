Вратарь «Аякса» Рульи может перейти в «Марсель» — Фабрицио Романо

Вратарь «Аякса» и олимпийской сборной Аргентины Джеронимо Рульи может перейти в «Марсель», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, французский клуб уже ведёт переговоры с нидерландцами о подписании контракта с игроком. Сообщается, что главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби считает его лучшим вариантом для усиления позиции вратаря.

Рульи выступает за «Аякс» с 2023 года. В минувшем сезоне вратарь провёл за столичный клуб восемь матчей во всех турнирах, пропустив 12 мячей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.