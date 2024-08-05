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Нападающий «Спартака» Соболев не приехал на матч «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Соболев не приехал на матч «Крыльями Советов»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не приехал на матч 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», передаёт корреспондент «Чемпионата».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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П1
X
П2

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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