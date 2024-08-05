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«Атлетико» близок к завершению перехода Альвареса из «Манчестер Сити» — Орнштейн

«Атлетико» близок к завершению перехода Альвареса из «Манчестер Сити» — Орнштейн
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Мадридский «Атлетико» близок к завершению сделки по переходу нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение пока не подписано, но клубы уже находятся в процессе обсуждения окончательной цены и условий оплаты. Ожидается, что «матрасники» заплатят не менее € 70 млн.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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