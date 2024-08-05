Логашов — о «Спартаке»: думаю, что при Федуне было лучше

Бывший футболист «Локомотива» Арсений Логашов высказался о «Спартаке» после ухода из бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

«При Федуне в «Спартаке» было лучше? Я думаю, что да. Но, опять-таки, «Спартак» — такая команда, которая собирает возле себя слишком много ненужного внимания. Можно собирать, как «Зенит»: трансферами, результатами. А можно, как «Спартак» — своей трансферной политикой и «достижениями», — приводит слова Логашов «РБ Спорт».

Напомним, Леонид Федун, долгое время являвшийся владельцем «Спартака», принял решение продать 100% акций клуба российской нефтедобывающей компании «Лукойл» летом 2022 года. За время управления Федуном красно-белые смогли стать чемпионами России в 2017 году.