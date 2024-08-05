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Лукас Вера: чемпионат России — прекрасная витрина для футболистов

Лукас Вера: чемпионат России — прекрасная витрина для футболистов
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера заявил, что хотел бы поиграть в Европе после РПЛ.

— Хотелось бы поиграть в Европе после России?
— Конечно. Я считаю Россию прекрасной витриной для футболистов. Здесь качественный и конкурентоспособный чемпионат. Верю, что достойная игра за «Химки» приблизит меня к осуществлению этой мечты. Сейчас меня всё устраивает в России, а в будущем был бы не прочь попробовать себя в Испании. Из европейских эта лига мне больше всего по душе, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда. Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

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