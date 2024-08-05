В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина, Дуарте, Игнатова в заявке на матч с «Крыльями»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие защитника Алексиса Дуарте, полузащитников Романа Зобнина, Михаила Игнатова в заявке команды на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра состоится сегодня, 5 августа, в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Дуарте пока работает с ограничениями, Игнатов приболел, Зобнин получил повреждение на тренировке», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.