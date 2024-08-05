Радченко: план Карпина в матче с «Зенитом» не сработал, отсюда крупное поражение

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о минувшем матче нынешних чемпионов России с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ. Игра прошла 3 августа в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака одержала победу со счётом 5:0.

«Результат матча «Зенит» — «Ростов» неожиданный. Но перед игрой я говорил, что мне интересно посмотреть, изменит ли Карпин футбол «Ростова», учитывая яркую игру «Зенита» в атаке. Однако защитники «Ростова» играли слишком высоко, открывая за спинами большие зоны. А футболисты такого качества, как Вендел, Клаудиньо и Глушенков, в любом игровом эпизоде могут сделать голевую передачу и воспользовались свободным пространством. Я же думал, что «Ростов» будет играть явным вторым номером и не будет прессинговать, как раньше. Но план Карпина не сработал, отсюда крупное поражение», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.