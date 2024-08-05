Иван Таранов: «Краснодар» переживает смутные времена

Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал результаты «Краснодара» в стартовых матчах нового сезона РПЛ. Команда набрала три очка в трёх матчах и не одержала ни одной победы.

«На мой взгляд, «Краснодар» переживает какие-то смутные времена. Но вряд ли кто-то сможет сказать, что происходит с командой, даже сам Мусаев. Команда не может забить и довести до победы уже третий матч в РПЛ.

Что касается отставки Мусаева, то тут зависит от того, какой у тренера кредит доверия от Галицкого. Разное пишут и говорят. Кто-то говорит, что Галицкий вряд ли уберёт его, потому что в сложившиеся ситуации у Мусаева нет той обоймы, которая была, когда клуб играл хорошо. Все знают, какие амбиции и цели у клуба, поэтому в этом плане хочется, чтобы «Краснодар» выбрался из ямы, обрёл свой футбол и начал радовать болельщиков», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.