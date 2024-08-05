Экс-игрок «Спартака» Ещенко рассказал о своей работе в «Кубани»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что он возглавляет молодёжную команду в «Кубани».

«Работаю тренером молодёжной команды и руководителем программ развития молодёжного футбола. Мне предложили поработать – я согласился. Не хотел идти в управляющие должности, решил развиваться как тренер. Пытаемся что-то изменить и помочь ребятам выйти на высокий уровень. Шесть человек уже подписали с основной командой контракты.

Делаем всё, чтобы люди ходили на «Кубань», как это было раньше. Да, проблем много, но мы потихоньку двигаемся. Сделали уже большой шаг», — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Кубань» выступает в Леон-Второй лиге дивизиона «А» группы «Золото». После трёх матчей нового сезона краснодарская команда набрала два очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Андрей Ещенко за всю свою профессиональную карьеру сыграл 418 матчей, в которых отметился семью голами и 13 результативными передачами. Футболист выступал в таких клубах, как «Локомотив», «Спартак», «Динамо» Киев, «Волга», «Анжи», «Кубань», «Динамо» Москва, «Химки». Ещенко становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России. Также Ещенко принимал участие в Медиалиге.