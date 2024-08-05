Нападающий сборной Германии Фюллькруг стал игроком «Вест Хэма»

31-летний нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг стал игроком «Вест Хэма», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за дортмундскую «Боруссию».

Фюллькруг подписал контракт с лондонцами на четыре года.

«Я рад быть здесь и не могу дождаться, когда выйду на поле со своими новыми товарищами по команде. Я думаю, что английская Премьер-лига — лучшая лига в мире, и для меня сейчас самое подходящее время переехать в Англию и играть за такой большой клуб, как «Вест Хэм», — приводит слова Фюллькруга пресс-служба клуба.

Также Фюллькруг выступал на прошедшем чемпионате Европы в составе сборной Германии, за которую провёл на турнире пять матчей, отметившись двумя голами.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.