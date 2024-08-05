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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — об игре со «Спартаком»: мы хотим взять очки

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — об игре со «Спартаком»: мы хотим взять очки
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в 3-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

«Мы хотим взять очки. У нас настрой, чтобы набирать их. С Олейниковым познакомились вчера на ужине. Он пока не так знаком с нашей игрой, но мы готовы его выпустить. Галдамес, к сожалению, не тренировался после Кубка Америки. Мы до конца ещё не поняли его возможностей, на тренировках он выглядит хорошо. Наша работа – постепенно его подвести. Понятно, что мы ждём ещё игроков, у нас есть определённый дефицит. Ведётся большая работа. Не секрет уже, что Дмитриев в шаге от появления в нашей команде», – приводит слова Осинькина пресс-служба клуба в социальной сети.

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

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