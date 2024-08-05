Осинькин объяснил выход Песьякова в стартовом составе «Крыльев» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему голкипер Сергей Песьяков выйдет в основе команды на матч с московским «Спартаком» в 3-м туре РПЛ.

«Мы пропустили много в двух турах, но не было голов, в которых виноват Ломаев. Неплохой матч провёл Песьяков в Махачкале, поэтому он в старте сегодня», – приводит слова Осинькина пресс-служба клуба в социальной сети.

Песьяков перешёл в самарский клуб в текущее трансферное окно. В двух предыдущих турах РПЛ в старте «Крыльев Советов» выходил вратарь Иван Ломаев.

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.