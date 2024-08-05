Широков — о Глушенкове: не понимаю, когда личные амбиции ставят выше интересов сборной

Бывший футболист Роман Широков высказался о перспективах вызова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России.

«Это вопрос к главному тренеру, окажется ли Глушенков в сборной России после таких результатов на старте сезона. Вопрос не ко мне. Но я не понимаю, когда личные амбиции ставят выше интересов национальной команды», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 25-летний Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на сезон.