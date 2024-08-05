Станкович — о будущем Соболева в «Спартаке»: нужно спрашивать у клуба

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не стал отвечать на вопрос о перспективах форварда Александра Соболева в команде.

— Где Александр Соболев и какие у него перспективы?

— Нужно спрашивать у клуба, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не приехал на матч 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который пройдёт сегодня, 5 августа. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.