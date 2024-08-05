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Брат Нико Уильямса отговаривает игрока от перехода в «Барселону» — Mundo Deportivo

Брат Нико Уильямса отговаривает игрока от перехода в «Барселону» — Mundo Deportivo
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Вингер «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс отговаривает своего брата и одноклубника Нико Уильямса от перехода в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Иньяки Уильямс просит брата не покидать клуб, поскольку желает вместе с ним сыграть за одну команду в Лиге Европы и попробовать вместе выиграть ещё один трофей, помимо Кубка Испании. Также сообщается, что боссы «Атлетика» убеждены в том, что Нико Уильямс примет решение остаться в клубе ещё на один сезон и готовы предложить ему контракт на улучшенных условиях.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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