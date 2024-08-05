Тренер «Спартака» Станкович — о матче с «Крыльями Советов»: нам нужно быть осторожными

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче с «Крыльями Советов» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

— В чём главная угроза вашего соперника?

— У соперника есть сильные стороны, которые они, возможно, не успели показать. У них сильное движение между линиями, использование свободного пространства. Нам нужно быть осторожными, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.