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Тренер «Спартака» Станкович — о матче с «Крыльями Советов»: нам нужно быть осторожными

Тренер «Спартака» Станкович — о матче с «Крыльями Советов»: нам нужно быть осторожными
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче с «Крыльями Советов» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

— В чём главная угроза вашего соперника?
— У соперника есть сильные стороны, которые они, возможно, не успели показать. У них сильное движение между линиями, использование свободного пространства. Нам нужно быть осторожными, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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