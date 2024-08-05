Марокко — Испания: Рахими забил с пенальти и открыл счёт в матче

В эти минуты идёт полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин на Олимпийских играх — 2024, в котором встречаются сборные Марокко и Испании. Игра проходит на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Марокко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими отметился голом с 11-метровой отметки.

На стадии четвертьфинала сборная Марокко одержала разгромную победу над национальной командой США со счётом 4:0, а испанцы победили японцев со счётом 3:0.

В финале Олимпиады-2024 победитель пары встретится с победителем пары Франция — Египет. Игра этих команд состоится сегодня, 5 августа, в 22:00 мск.