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Марокко — Испания: Рахими забил с пенальти и открыл счёт в матче

Марокко — Испания: Рахими забил с пенальти и открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин на Олимпийских играх — 2024, в котором встречаются сборные Марокко и Испании. Игра проходит на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Марокко.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
05 августа 2024, понедельник. 19:00 МСК
Марокко U23
2-й тайм
1 : 0
Испания U23
1:0 Рахими – 37'    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими отметился голом с 11-метровой отметки.

На стадии четвертьфинала сборная Марокко одержала разгромную победу над национальной командой США со счётом 4:0, а испанцы победили японцев со счётом 3:0.

В финале Олимпиады-2024 победитель пары встретится с победителем пары Франция — Египет. Игра этих команд состоится сегодня, 5 августа, в 22:00 мск.

Турнирная сетка футбольного турнира Олимпиады-2024
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