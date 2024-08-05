Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский сравнил Сафонова с Акинфеевым

Роман Березовский сравнил Сафонова с Акинфеевым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о вратаре «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове.

«Его антропологические данные полностью соответствуют европейским требованиям и стандартам. Сафонов – очень надёжный вратарь, который отлично играет ногами. Я не могу сказать, что он лучше Акинфеева, потому что Матвей ещё не достиг того же уровня, но он, безусловно, хороший голкипер», – приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Материалы по теме
Крестинин: в «ПСЖ» что, люди из космоса? У Сафонова и там должно получиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android