Роман Березовский сравнил Сафонова с Акинфеевым

Бывший голкипер «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о вратаре «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове.

«Его антропологические данные полностью соответствуют европейским требованиям и стандартам. Сафонов – очень надёжный вратарь, который отлично играет ногами. Я не могу сказать, что он лучше Акинфеева, потому что Матвей ещё не достиг того же уровня, но он, безусловно, хороший голкипер», – приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.