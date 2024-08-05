Ещенко рассказал, в какой роли он готов вернуться в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что хотел бы вернуться в клуб в качестве главного тренера.

– Хотите вернуться в «Спартак» в роли тренера?

– Естественно, да! Но сначала надо зарекомендовать себя, а дальше посмотрим, — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Спартак» после двух матчей нового сезона РПЛ набрал три очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Андрей Ещенко за всю свою профессиональную карьеру сыграл 418 матчей, в которых отметился семью голами и 13 результативными передачами. Футболист выступал в таких клубах, как «Локомотив», «Спартак», «Динамо» Киев, «Волга», «Анжи», «Кубань», «Динамо» Москва, «Химки». Ещенко становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России в составе московского «Спартака». Также Ещенко принимал участие в Медиалиге.