Иван Таранов: футбол ЦСКА при Марко Николиче стал более качественным

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов считает, что при Марко Николиче армейцы стали играть в более качественный футбол.

«ЦСКА провёл очень хороший и целостный матч с «Оренбургом». Отмечу, что в обороне сыграли стабильно и надёжно, а также в атаке была хорошая реализация. ЦСКА полностью переиграл «Оренбург», поэтому счёт закономерен. Но теперь не нужно шапкозакидательского настроения, как это бывает. Хороший старт в чемпионате, от которого можно отталкиваться и идти с хорошими амбициями сохранять то, что есть, и нырять в глубь чемпионата.

Радует, что Мусаев забивает во второй игре подряд. С уходом Чалова Тамерлан почувствовал некую уверенность в своих силах. Дай бог, чтобы так продолжалось. Дивеев и Обляков тоже в отличной форме. В принципе, весь ЦСКА выглядит отлично на этом отрезке чемпионата по всем показателям. Может быть, не было сильного соперника, как «Зенит». Но футбол ЦСКА при Николиче стал более качественным, команда стала лучше играть от обороны. Если такой стиль игры даёт результат, а также обилие голов, значит, схема подобрана правильно», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.