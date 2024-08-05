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Радченко: такому «Зениту» не нужен Соболев — ему будет сложно попасть в состав

Радченко: такому «Зениту» не нужен Соболев — ему будет сложно попасть в состав
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением относительно целесообразности возможного переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в стан сине-бело-голубых.

«На данный момент такому «Зениту» не нужен Соболев. Я считаю, что у команды есть два хороших центральных нападающих. Кассьерра в прошлом сезоне демонстрировал свою голевую серию и в этом продолжает её показывать. Ну а также есть Сергеев, который не так часто попадает в основу, но выходит на позиции нападающего, плюс Изидор рвётся в бой. Поэтому Соболеву сложно будет сразу попасть в состав», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от тренировок с основной командой «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года.

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