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Новичок «Челси» Марк Гиу: всегда мечтал играть в АПЛ

Новичок «Челси» Марк Гиу: всегда мечтал играть в АПЛ
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18-летний нападающий «Челси» Марк Гиу прокомментировал свой переход из «Барселоны» этим летом.

«Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, а «Челси» — это великий английский клуб с богатой историей. Это было трудное решение, но и потрясающая возможность, поэтому я должен был воспользоваться ею.

Мареска сказал мне, что существует удивительный спортивный проект, полный молодых талантов, что он хотел бы, чтобы я стал его частью, и что он очень верит в меня, мои навыки и возможности», — приводит слова Гиу BBC.

Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в семи матчах за основную команду «Барселоны», в которых отметился двумя голами. Также Гиу успел забить дебютный мяч в ворота «Антверпена» на групповом этапе Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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