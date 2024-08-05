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Защитник «Спартака» Дуарте заявил, что будет готов к следующему матчу

Защитник «Спартака» Дуарте заявил, что будет готов к следующему матчу
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте сказал, что будет готов к следующему матчу своей команды. Дуарте не попал в заявку красно-белых на матч 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра началась в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

— Как самочувствие?
— Всё хорошо.

— Будете готовы к следующему матчу?
— Да, — передаёт слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

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