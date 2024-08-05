Защитник «Спартака» Дуарте заявил, что будет готов к следующему матчу

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте сказал, что будет готов к следующему матчу своей команды. Дуарте не попал в заявку красно-белых на матч 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра началась в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

— Как самочувствие?

— Всё хорошо.

— Будете готовы к следующему матчу?

— Да, — передаёт слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.