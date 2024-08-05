Нападающий «Спартака» Соболев рассказал, кто является кумиром его сына

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что кумиром его сына Сергея является блогер Влад А4.

«У него кумир Влад А4. Он постоянно его смотрит? Да. Ну, все дети этого возраста [следят за Владом А4]. Мне тоже приходится смотреть его ролики. И он молодец. Абсолютно детский контент», ‐ сказал Соболев в интервью YouTube-каналу NIKITA EFREMOV.

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.