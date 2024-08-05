Вратарь сборной Грузии Мамардашвили может стать игроком «Ливерпуля» — Relevo

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили может стать игроком «Ливерпуля», сообщает интернет-издание Relevo.

По информации источника, мерсисайдцы готовят предложение испанскому клубу в размере € 30 млн за голкипера.

Напомним, на Евро-2024 Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008.

Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В прошедшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 45 млн.