Промес обратился к «Спартаку» перед игрой с «Крыльями Советов»

Экс-форвард московского «Спартака» Квинси Промес поддержал красно-белых перед игрой с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ, выложив соответствующую публикацию в социальной сети.

Фото: Скрин со страницы Квинси Промеса в социальной сети

«Давайййй», — на латинице написал нидерландец, обратившись к своей бывшей команде.

В эти минуты в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с игроком. Ранее, 17 мая, нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать Объединённые Арабские Эмираты. Промес был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.