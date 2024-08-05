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Мостовой: победа «Спартака» на классе и мастерстве, «Крылья» — одна из худших команд

Мостовой: победа «Спартака» на классе и мастерстве, «Крылья» — одна из худших команд
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который закончился со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Я чуть ошибся, говорил, что «Спартак» победит со счётом 2:0, но выиграли 3:0. Это победа «Спартака» на классе, мастерстве и на том, что команда встрепенулась и на кураже. «Крылья Советов» же совсем беспомощные, это одна из худших команд. Потихоньку Станкович разбирается в том, кто основной игрок, а кто — нет. И мы видим результат. Плюс есть усиления в лице Барко, Маркиньоса, Зиньковского, которого вернули в старт, как и положено, а также Угальде начал забивать.

Далее «Спартак» играет с «Ахматом», а «Динамо» — с «Зенитом» и красно-белые войдут в тройку, как я и говорил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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