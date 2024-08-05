Мостовой: победа «Спартака» на классе и мастерстве, «Крылья» — одна из худших команд

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который закончился со счётом 3:0.

«Я чуть ошибся, говорил, что «Спартак» победит со счётом 2:0, но выиграли 3:0. Это победа «Спартака» на классе, мастерстве и на том, что команда встрепенулась и на кураже. «Крылья Советов» же совсем беспомощные, это одна из худших команд. Потихоньку Станкович разбирается в том, кто основной игрок, а кто — нет. И мы видим результат. Плюс есть усиления в лице Барко, Маркиньоса, Зиньковского, которого вернули в старт, как и положено, а также Угальде начал забивать.

Далее «Спартак» играет с «Ахматом», а «Динамо» — с «Зенитом» и красно-белые войдут в тройку, как я и говорил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.