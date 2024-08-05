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Игрок «Спартака» Угальде забил в третьем матче подряд

Игрок «Спартака» Угальде забил в третьем матче подряд
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил гол в третьем матче подряд (с учётом РПЛ и Фонбет Кубка России). У него три гола в трёх последних играх.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

В эти минуты в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. На 30-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде открыл счёт в игре.

Напомним, 21-летний Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой. За форварда красно-белые выложили «Твенте» € 13 млн.

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