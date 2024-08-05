Радченко: если Глушенков проведёт весь сезон стабильно, получит приглашение из Европы

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре нападающего клуба Максима Глушенкова.

«Глушенков переживает яркий период в своей футбольной карьере. До «Зенита» у него было много трудностей: где-то он был нужен, а где-то на него не рассчитывали. Но это больше его мотивировало. В прошлом сезоне сыграл ярко, поэтому получил приглашение в «Зенит». Парень радует, и теперь самое главное, чтобы он не опускал ту планку, которую поднял. Подыматься очень тяжело, а падать очень легко, и это бывает с каждым футболистом. Нужно продолжать прогрессировать, но самое главное, чтобы голова была на нужном месте.

Возможно, если Глушенков проведёт весь сезон стабильно, то получит какое-то приглашение из Европы. Скауты ведущих лиг в Европе, конечно же, следят за нашим чемпионатом. Если он проведёт хороший сезон, о нём будут говорить и он будет одним из лучших, то будут предложения», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.