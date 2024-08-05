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«Челси» может купить у «Атлетико» 20-летнего форварда, не сыгравшего ни минуты за клуб

«Челси» может купить у «Атлетико» 20-летнего форварда, не сыгравшего ни минуты за клуб
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20-летний нападающий мадридского «Атлетико» Саму Омородион, выступавший в прошедшем сезоне за «Алавес» на правах аренды, может стать игроком «Челси», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб готов принять предложение лондонцев в размере £ 35 млн (€ 40,7 млн). Омородион уже обсуждает условия контракта с «Челси». Сообщается, что «Атлетико» может одобрить сделку только тогда, когда они завершат трансфер нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Омородион выступает за «Атлетико» с 2023 года. В прошедшем сезоне футболист играл за «Алавес» на правах аренды, провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативными передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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