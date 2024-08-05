Широков: «Зенит» начал очень уверенно, но и «Динамо» тихой сапой выигрывает по 1:0

Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о своей бывшей команде.

«Вроде пока «Зенит» не набрал достаточное количество очков, чтобы стать чемпионом. Начали очень уверенно, но знаете, сколько раз так было. Желаю «Зениту» сохранить данную прыть.

«Зенит» выносит всех по 4:0, но и «Динамо» тихой сапой выигрывает по 1:0. И что? ЦСКА в двух очках от них. Чтобы о чём-то говорить, должно пройти туров 10. Помню мы со «Спартаком» играли — они и мы выиграли по четыре игры. Они к нам приехали, получили пятёрку и на своё законное пятое место по итогам сезона откатились. А начинали великолепно. Историй таких много», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.