Марокко — Испания: Санчес вывел испанцев вперёд на последних минутах

В эти минуты идёт полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин на Олимпийских играх — 2024, в котором встречаются сборные Марокко и Испании. Игра проходит на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу испанцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими отметился голом с 11-метровой отметки. На 66-й минуте счёт сравнял полузащитник сборной Испании Фермин Лопес. На 87-й минуте полузащитник испанцев Хуанлу Санчес забил гол после выхода на замену.

На стадии четвертьфинала сборная Марокко одержала разгромную победу в матче с национальной командой США со счётом 4:0, а испанцы победили японцев со счётом 3:0.

В финале Олимпиады-2024 победитель пары встретится с победителем пары Франция — Египет. Игра этих команд состоится сегодня, 5 августа, в 22:00 мск.