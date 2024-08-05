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Сборная Испании вырвала победу над Марокко на последних минутах и вышла в финал ОИ-2024

Закончился полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин на Олимпийских играх — 2024, в котором встречались сборные Марокко и Испании. Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.

На 37-й минуте нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими отметился голом с 11-метровой отметки. На 66-й минуте счёт сравнял полузащитник сборной Испании Фермин Лопес Мартин. На 87-й минуте полузащитник испанцев Хуанлу Санчес забил гол после выхода на замену.

На стадии четвертьфинала сборная Марокко одержала разгромную победу над национальной командой США со счётом 4:0, а испанцы победили японцев со счётом 3:0.

В финале Олимпиады-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Франция — Египет. Игра этих команд состоится сегодня, 5 августа, в 22:00 мск.