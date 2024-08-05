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Маркиньос дебютировал в составе «Спартака»

Маркиньос дебютировал в составе «Спартака»
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Новичок «Спартака» Маркиньос впервые сыграл в составе красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

В эти минуты в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу красно-белых. После первого тайма Маркиньос заменил в составе хозяев Антона Зиньковского.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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