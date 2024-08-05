Таранов: надеюсь, что этот сезон станет прорывным для Игоря Дивеева и он уедет в Европу

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался об игре защитника клуба Игоря Дивеева на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

«Надеюсь, что этот сезон станет прорывным для Игоря Дивеева и он уедет в Европу. Дивеев находится в очень хорошей физической форме, достаточно молод плюс очень надёжно играет в обороне и хорошо подключается в атаку, где забивает свои мячи. Поэтому не исключено, что таким игроком будут интересоваться большие европейские клубы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В первых трёх турах РПЛ Дивеев сыграл все матчи и отметился тремя забитыми голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.