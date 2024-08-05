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Спартак — Крылья Советов, результат матча 5 августа 2024, счёт 3:0, РПЛ-2024/2025

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в домашнем матче 3-го тура РПЛ
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

В составе хозяев голами отметились нападающий Манфред Угальде (дубль) и полузащитник Данил Пруцев.

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место. В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счётом 2:1. Во втором круге самарцы потерпели поражение со счётом 3:4.

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