Франция — Египет: стартовые составы команд на полуфинальный матч Олимпиады-2024

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Групама» (Лион) состоится полуфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между Францией и Египтом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд:

Франция: Ресте, Трюффер, Баде, Сильдийя, Люкеба, Олисе, Аклиуше, Шотар, Диуф, Матета, Ляказетт.

Египет: Алаа, Сабер, Мохамед, Файед, Абдельмагид, Шехата, Эльнени, Кука, Фейсал, Адель, Сайед.

Франция выиграла группу А с девятью очками, второе место заняли США (шесть очков), дальше расположились Новая Зеландия (три очка) и Гвинея (0 очков). В матче 1/4 финала французы победили сборную Аргентины со счётом 1:0. Сборная Египта начала турнир в группе С с Испанией, Узбекистаном и Доминиканской Республикой. Египтяне выиграли группу. На стадии четвертьфинала сборная Египта победила Парагвай со счётом 1:1, 5:4 пен.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).