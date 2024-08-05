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Глава РПЛ Алаев: возможно, судейство в матче «Динамо» Мх — «Пари НН» худшее за весь год

Глава РПЛ Алаев: возможно, судейство в матче «Динамо» Мх — «Пари НН» худшее за весь год
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Глава РПЛ Александр Алаев высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между «Динамо» Мх и «Пари НН» (0:1).

«Не знаю, худший ли это был матч по судейству за последние годы. В этом сезоне — точно. Возможно, за весь календарный год. Это моё мнение. Я должен был сейчас говорить, что ЭСК оценит и так далее. Но не могу. Это безобразие», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

4 августа состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Пари НН».

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