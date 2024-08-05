Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к команде после четвёртого поражения подряд

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к команде после очередного поражения.

«Мы и не из таких ситуаций выходили. Выйдем и из этой», – приводит слова Осинькина пресс-служба команды в социальных сетях.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Таким образом, команда Игоря Осинькина проиграла третий матч подряд в РПЛ. На старте сезона у самарского клуба уже четыре неудачи подряд.