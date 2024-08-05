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Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к команде после четвёртого поражения подряд

Тренер «Крыльев» Осинькин обратился к команде после четвёртого поражения подряд
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин обратился к команде после очередного поражения.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Мы и не из таких ситуаций выходили. Выйдем и из этой», – приводит слова Осинькина пресс-служба команды в социальных сетях.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Таким образом, команда Игоря Осинькина проиграла третий матч подряд в РПЛ. На старте сезона у самарского клуба уже четыре неудачи подряд.

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