Игрок «Спартака» Бонгонда прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов»

Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о победе в мачте с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра с «Крыльями Советов» была не самой сложной. Когда каждый в команде выполняет свою работу, бежит, куда надо, и бьёт, когда надо, а также все футболисты хорошего и высокого качества, то есть результат», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.