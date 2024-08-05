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Игрок «Спартака» Бонгонда прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов»

Игрок «Спартака» Бонгонда прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов»
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Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о победе в мачте с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«Игра с «Крыльями Советов» была не самой сложной. Когда каждый в команде выполняет свою работу, бежит, куда надо, и бьёт, когда надо, а также все футболисты хорошего и высокого качества, то есть результат», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

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