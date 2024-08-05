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Тео Бонгонда: если «Спартак» проиграет один матч, это собьёт наш курс

Тео Бонгонда: если «Спартак» проиграет один матч, это собьёт наш курс
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Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда считает, что если москвичи проиграют один матч, то это собьёт курс команды.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

«По-моему, нужно оставаться быть настроенными на каждую игру и двигаться от матча к матчу. Потому что каждая игра важна и, если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

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