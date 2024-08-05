Руслан Литвинов: устраивает ли меня игровое время в «Спартаке»? Тут всё очевидно

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём игровом времени.

— Тебя не может устраивать такое количество игрового времени?

— Тут всё очевидно. Почему не выхожу — это не ко мне вопрос. Но я готов на все 100%.

— Станкович видит тебя на позиции центрального защитника?

— Я так понимаю, что да, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Руслан Литвинов появился на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.