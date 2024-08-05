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Руслан Литвинов: устраивает ли меня игровое время в «Спартаке»? Тут всё очевидно

Руслан Литвинов: устраивает ли меня игровое время в «Спартаке»? Тут всё очевидно
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём игровом времени.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Угальде – 29'     2:0 Пруцев – 40'     3:0 Угальде – 56'    

— Тебя не может устраивать такое количество игрового времени?
— Тут всё очевидно. Почему не выхожу — это не ко мне вопрос. Но я готов на все 100%.

— Станкович видит тебя на позиции центрального защитника?
— Я так понимаю, что да, — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

5 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Руслан Литвинов появился на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

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