Игрок сборной Англии Гехи согласовал контракт с «Ньюкаслом» — Николо Скира

Центральный защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи может стать игроком «Ньюкасл Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, у игрока есть принципиальная договорённость с «сороками» о контракте до 2029 года. Сообщается, что «Ньюкасл» сейчас работает над закрытием сделки.

Гехи провёл за сборную Англии на прошедшем чемпионате Европы в Германии шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.

Гехи выступает за «Кристал Пэлас» с 2019 года. В минувшем сезоне защитник провёл за «орлов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.